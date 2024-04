Lunedì 15 Aprile 2024, 12:33

Un camion carico di rottami di fero e' rimasto in bilico sul ciglio di una cunetta, dove in passato scorreva in piccolo corso d'acqua. Recuperato dai vigili del fuoco. E' successo questa mattina, 15 aprile 2024, in località Ravicelle ad Aquino.

Nessun ferito, solo tanto spavento per l'autista del mezzo.