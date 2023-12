Fiera di Santa Barbara, ecco come cambia il trasporto pubblico urbano

RIETI - Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione fieristica di Santa Barbara, i giorni 3 e 4 dicembre 2023 via Liberato Di Benedetto e viale Maraini (tratto da via Porrara a via Micioccoli) verranno interdette al traffico veicolare.

Pertanto tutte le corse delle seguenti linee, che normalmente vi transitano, subiranno le modifiche di percorso descritte:

- La linea 101: da viale Maraini devierà in via Paolessi e da via Molino Della Salce riprenderà il percorso originario.

- La linea 153 di andata: Piazza Cavour, Porta d’Arce, cavalcavia di via Nenni, via delle Acque dove riprenderà il percorso originale.

- La linea 153 di ritorno: da via delle Acque, cavalcavia di via Nenni, Porta d’Arce, stazione FFS, via dei Flavi, via Verani dove riprenderà il percorso originale.

- La linea 413 di andata: Piazza Cavour, Porta d’Arce, cavalcavia di via Nenni, via A.M. Ricci via De Juliis, Madonna del Cuore dove riprenderà il percorso originale.

- La linea 413 di ritorno: da Madonna del Cuore devieranno in viale De Juliis, via A.M. Ricci, via Nenni, Porta D’Arce, Stazione ferroviaria, Piazza Marconi e da via Dei Flavi riprenderà il percorso originario.

- La linea 414 di andata: Piazza Cavour, Porta d’Arce, cavalcavia di v.

Nenni via A.M. Ricci via De Juliis, Madonna del Cuore dove riprenderà il percorso originale.

- La linea 414 di ritorno: da v. Chiesa Nuova, via Comunali, v. Velinia, v. di Carlo, v. Tancia dove riprenderà il percorso originario.

- La linea 423 di andata: Piazza Cavour, Porta d’Arce, cavalcavia di via Nenni, via A.M. Ricci, via De Juliis dove riprenderà il percorso originale.

- La linea 433: da via Velinia, via Di Carlo, via Tancia.

- La linea 641 di andata: Piazza Cavour, Porta d’Arce, cavalcavia di via Nenni, Polo Didattico.

- La linea 641 di ritorno: Polo Didattico, cavalcavia di via Nenni, Porta d’Arce, stazione FFS, via dei Flavi, via Verani dove riprenderà il percorso originale.

- La corsa di ritorno delle ore 07.05 della linea 423, deviata a Molino Della Salce, nel giorno 3 dicembre transiterà in via Paolessi.

Nella giornata di lunedì 4 dicembre, le corse osserveranno il vigente orario feriale.