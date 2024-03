Camion ribaltato lungo la A1 tra Ferentino ed Anagni. 4 chilometri di coda in direzione Roma

Un autoarticolato è uscito di strada ribaltandosi oggi pomeriggio intorno alle 16 mentre stava percorrendo la A1 all'altezza del tratto compreso tra Ferentino ed Anagni in direzione nord, pochi chilometri prima del casello autostradale di Anagni. Le cause dell'incidente al momento non sono note. L'incidente ha provocato quattro chilometri di coda in direzione Roma, tanto che la società Autostrade per l'Italia ha consigliato l'uscita dall’autostrada all'altezza del casello di Ferentino, per fare poi rientro al casello di Anagni. Sul posto presenti, oltre ai mezzi di soccorso, la polizia stradale e gli uomini di Autostrade per l'Italia.

