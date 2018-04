di Fabiana Battisti

RIETI - Dopo l'esordio romano da solista torna a Le Tre Porte Tommaso Tozzi, venerdì 27 aprile. Il giovane cantautore reatino finalista del Premio De Andrè nella sezione poesia inizia il suo percorso artistico sin dai banchi dello Jucci. Come lui stesso lo definisce, «non è una scelta ma una necessità. La composizione, sia di poesie che di canzoni, è sempre stato il veicolo- per comunicare- lo strato più intimo del mio essere. Sono sempre stato una persona fortemente scissa tra un irridente infantilismo e una profonda cupezza e credo che proprio dallo stridere di queste due componenti, derivi l'ironia che è caratteristica fondamentale della mia scrittura. Ciò che cerco di suscitare è un costante ribaltamento ironico». Il percorso di Tozzi «tra le maglie dell'ironia» si dipana dagli studi letterari alla cifra stilistica caratterizzante dell'attenzione alla «paradossale alterazione». La recente esperienza formativa nel panorama emergente romano regala confronto e soddisfazioni al cantautore. Tra tutte l'essere finalista del Premio De Andrè «con una poesia scritta proprio durante la serata di un concorso per cantautori». A Le Tre Porte Tozzi racconterà il suo passionale percorso di commistione tra poesia e musica con canzoni vecchie e inedite, mai suonate a Rieti e quelle del cantautorato italiano più vicine alla sua esperienza.

