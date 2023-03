Campionati Studenteschi, poker del liceo Jucci: ecco tutti i vincitori. Foto

RIETI - Si sono svolte in questa settimana le Finali provinciali dei Campionati Studenteschi di Basket 3x3 e Pallavolo per gli Istituti di II grado, e l'IIS Carlo Jucci di Rieti è riuscito nell'impresa di aggiudicarsi la vittoria in tutte e quattro le finali.

Nel Basket 3x3 categoria allievi , dopo un avvincente torneo con sette squadre agguerrite, i ragazzi del Liceo Jucci hanno battuto in finale l'IIS Rosatelli con il punteggio : 18 - 12. Nella finale per il terzo e quarto posto l'IIS Savoia ha prevalso sul Gregorio da Catino : 22 - 17.

Nella Finale femminile le allieve dello Jucci si sono imposte sull'IIS Elena Principessa di Napoli : 22 - 6.



Le squadre vincitrici

Allievi : Enei Simone, Luise domenico, Margarita Federico, Reginaldi Matteo, Roversi Simone .

Allieve: Ciancarelli Giada, Di Carlo Marta, Iacuitto Asia, Iacuitto Ginevra. Allenatore Prof. Stefano Martellucci .



Doppio successo anche nel torneo di Pallavolo che si è concluso questa mattina presso la palestra del Polo Didattico , con due partite combattutissime finite entrambe al terzo set . Nella categoria allievi , Jucci- Gregorio da Catino : 2 - 1 (25/20, 23/25, 25/15 ).



Anche nella categoria allieve, le sabine del Liceo Rocci di Passo Corese hanno dato del filo da torcere alle Reatine, che non hanno però perso l'occasione per realizzare questo magnifico Poker di vittorie ... Jucci - Rocci : 2 - 1 (25/13, 18/25, 25/18 ).Le squadre vincitrici

Allievi : Blasi Sebastiano, Cenciarelli Niccolò, Cintia Alessandro, Cirone Munzi Claudio, Di Muzio Giorgio, Feliciangeli Alessandro, Iacoboni Marco, Iagnemma Matteo, Ionni Francesco, Maccaroni Giovanni, Rinaldi Fabrizio, Roscetti Nicolò, Rossi Matteo, Roversi Simone.

Allieve: Blasi Giulia, Cardellini Rachele, Conti Beatrice, D'Angelosante Sofia, De Angelis Emma, Deli Emanuela, Di Bartolomeo Chiara, Di Persio Beatrice, Lavolpicella Elena, Molcean Daria, Persi Benedetta, Petroni Cecilia, Strinati Margherita. Allenatori : Prof. Fabio Poles, Prof.ssa Eleonora Parrini .



Nel Basket 3x3 Cadette infine , dopo un vivace torneo all'italiana, si è imposta in finale la squadra dell'I.C. Pascoli sulla Sisti, punteggio:15 - 9.

La squadra vincitrice : Fiorentino Giulia, Grillotti Emma, Morciano Miriam, Pezzotti Ilaria, Tomassoni Violante . Allenatore Prof. Francesco Cervelli.