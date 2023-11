Avvocati e studenti del liceo Carlo Jucci in campo contro la violenza sulle donne

RIETI - Avvocati in campo a Rieti, insieme agli studenti liceali, per un’iniziativa organizzata domani mattina (ore 10) nell’aula consiliare della Provincia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Rappresentanti del mondo forense e alunni dello Scientifico Carlo Jucci dibatteranno attorno alla lotta alla violenza di genere, affrontando la tematica sotto prospettive nuove, durante la tavola rotonda organizzata dall’avvocata Alessia Mostocotto, presidente del Comitato per le Pari Opportunità, e dall’avvocato Cristian Baiocchi, direttore della Scuola Forense, entrambi organismi dell’Ordine degli avvocati di Rieti, che sarà presente con il presidente Attilio Ferri.

Tra gli attesi relatori è annunciata la presenza di dell'avvocata Maria Masi, già presidente del Consiglio Nazionale Forense, e con lei interverranno l’avvocato Adriano Scardaccione, Alessandra Ciulla, responsabile della Polizia postale di Rieti, e Marco Stemagna, dirigente della squadra Mobile della Questura.

A loro si aggiungerà l’attrice Desirèe Proietti Lupi, che ha già affiancato il Comitato per le Pari Opportunità in una lezione sul tema tenuta al liceo Scientifico Jucci, proprio dalla presidente Mostocotto e dall'avvocato Francesco Tavani, componente della Scuola Forense.