Al via l'iter per l'adeguamento sismico del liceo Jucci, intervento da 4 milioni di euro

RIETI - Grazie allo stanziamento di quasi 236mila euro per l’acquisto dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione può partire l’iter per l’intervento da 4 milioni di euro per l’adeguamento sismico del liceo scientifico “C. Jucci” di Rieti. L’opera è finanziata dall’Ordinanza speciale 31, che riguarda la ricostruzione e la riparazione di tutte le scuole danneggiate dal sisma del 2016. Il soggetto attuatore dell’intervento è la Provincia di Rieti. Nel Lazio sono in totale 56 le scuole finanziate dall’Ordinanza 31, per un valore di 153 milioni di euro. Di queste, 36 hanno aderito agli Accordi quadro, che prevedono appunto la possibilità di avvalersi, per ogni fase dell’intervento (dal progetto fino al collaudo) di operatori preselezionati.

«Gli Accordi quadro, con un lavoro di squadra necessario a sciogliere i nodi operativi, sono diventati i migliori alleati della ricostruzione pubblica, consentendoci di passare alla fase attuativa delle Ordinanze speciali - dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -.

Ringrazio l’assessore alla Ricostruzione Manuela Rinaldi, il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione del Lazio Stefano Fermante e il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi per un lavoro di squadra che sempre più ci sta ripagando in termini di progetti e cantieri avviati».