Il bando soggiorni formativi premia Rieti: 40 liceali reatini vivono un'esperienza fra sport e salute

RIETI - Per il secondo anno la Regione Lazio con i fondi por fse plus 2021/2027 con il bando Soggiorno formativi Premia Rieti e permette a 40 ragazzi del Liceo Scientifico e classico Jucci di vivere una esperienza magnifica tra sport, salute, psicologia e socialità.

L'Asd Sport Montani 5 Confini “Settimio Perelli” in partnership con Aicf Onlus e il Liceo Jucci si aggiudicano l’Avviso Soggiorni formativi per gli studenti, con i fondi europei destinati alla Regione Lazio.



Questo bando riconosce la particolare valenza formativa ed esperienziale che la partecipazione ai soggiorni formativi produce nei ragazzi e ragazze indicativamente di età compresa tra i 12 e i 18 anni e riserva una particolare attenzione a quei destinatari provenienti da situazione di svantaggio culturale ed economico e di disabilità.



Quest'anno il campus vedrà 40 partecipanti che a Piediluco svolgeranno attività sportive come il canottaggio ,tiro con arco, trakking e il biketrak, e poi attività laboratoriali sulle social skill e sulla filosofia e per finire tornei di scacchi basket e calcetto per poi realizzare una manifestazione finale con la presenza dei genitori.



«Ci auguriamo - dice il presidente di Sport Montani Massimiliano Cricchi - che i ragazzi possano cogliere questa occasione per sviluppare nuovamente quelle capacità di sano divertimento e socialità che con due anni di pandemia purtroppo hanno perso ,questa è una grande occasione per tutti loro .La regione Lazio ha dimostrato un forte interesse per i giovani e le loro necessità, Rieti ha saputo rispondere con determinazione e capacità aggiudicandosi i fondi con un Progetto virtuoso e innovativo».