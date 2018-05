di Raffaele Passaro

RIETI - Netta e convincente vittoria dei ragazzi di mister Attorre che, con un punteggio tennistico, hanno archiviato l’ultima gara del campionato vincendo 6-2 di un Montopoli brillante nei primi 45’ ma spossato ed affaticato nella ripresa. Con le vittorie sia dell’Atletico Torano sia del Real Vazia, però, i ragazzi della formazione reatina rimangono fermi in quinta posizione a pari punti proprio con Vazia. Gli scontri diretti, però, danno ragione alla formazione capitanata da Gunnella, in quanto Vazia ha vinto il primo match contro Micioccoli ed il ritorno si è chiuso con un pari.



Partita fin da subito elettrizzante: al 5’ Mei sigla l’1-0, saltando il portiere in uscita e depositando il pallone in rete da posizione angolata. Al 32’ è Mastroiaco a raddoppiare, con un forte tiro alla destra di Mario Carbonara. Dopo 4’ è Ranalli ad andare in gol per i padroni di casa, con un semplice tap-in sotto porta dopo un’ottima discesa sulla fascia di Lamine Thiam. Il primo tempo, perciò si conclude con il punteggio di 3-0.



Al 5’ della ripresa gli ospiti hanno l’opportunità su rigore, che però il capitano odierno, Simone Carbonara, sbaglia, centrando in pieno la traversa. A siglare il poker per Micioccoli è il neo entrato Devis Graziani che, al 19’, servito in profondità da Grillo, al volo crea un perfetto pallonetto che beffa Mario Carbonara in uscita e si spegne sul fondo della rete. Due minuti più tardi arriva la manita dei padroni di casa con Fernane, anche lui subentrato a partita in corso; l’esterno viene imbeccato in profondità da Aquilini, si presenta a tu per tu con l’estremo difensore ospite e piazza in rete la palla del 5-0. Al 35’ della ripresa arriva il primo gol della bandiera montopolese, grazie ad un perfetto quanto potente tiro da fuori area di Marco Colafigli. Al 42’ arriva il secondo gol ospite con un bel tiro a giro di Rantica, dopo gli sviluppi di un corner. Al 45’ è Scappa a chiudere il match: grande percussione laterale di Fernane che supera in dribbling tre avversari, entra in area dalla linea di fondo, tira sul secondo palo, il portiere ospite allontana centralmente e Scappa, spalle alla porta, colpisce di tacco e manda il pallone in rete. Al “Gudini” di Rieti, perciò, finisce così: Micioccoli batte Montopoli Calcio con il punteggio di 6-2.



I COMMENTI

Fabio Angeletti (Dirigente Micioccoli): «Oggi partita semplice: i nostri avversari erano contati ed abbiamo messo la gara sui giusti binari fin dai primi minuti. Personalmente, vorrei ringraziare tutti: dirigenti, giocatori, mister e tutti i nostri sostenitori. Ad inizio anno avevamo due obiettivi: fare almeno un punto in più della Torpedo Rieti e fare più punti della scorsa stagione. Con il duro lavoro, siamo riusciti a centrare entrambi gli obbiettivi. A nome della società posso dire che siamo assolutamente soddisfatti. L’anno prossimo, sicuramente, faremo di meglio».

Giampiero Colafigli (Allenatore Montopoli Calcio): «Sconfitta, purtroppo meritata. Abbiamo avuto delle defezioni all’ultimo minuto, perciò eravamo quasi contati. Siamo crollati fisicamente alla distanza, facendo sì un buon primo tempo ma calando nel secondo. Il campo, ovviamente, non ci ha favorito: non siamo abituati a questo tipo di campo, abbastanza pesante. Anche l’arbitraggio non ci è stato favorevole, con alcune decisioni dubbie a nostro sfavore».



IL TABELLINO

Micioccoli : Colantoni, Eleuteri, Maiezza, Polidori (dal 45+3’ pt. Fernane), F.Rosati, Thiam (dal 30’ st. Scappa), Cecchetelli (dal 4’ st. Graziani), Grillo, Mastroiaco (dal 20’ st. Aquilini), Ranalli (dal 25’ st. Quinzi), Mei. A disposizione: Ometto. All. Roberto Attorre

Montopoli Calcio : M.Carbonara, Mauri (dal 16’ st. Marchetti), Gagliano, De Angelis, Della Rovere, Bernardini (dal 2’ st. Rantica), Colafigli, S.Carbonara, Coltella, Diamanti, Goktas. All. Giampiero Colafigli

Arbitro : Mittarelli di Rieti

Reti : Mei (5’ pt.), Mastroiaco (32’ pt.), Ranalli (36’ pt.), Graziani (19’ st.), Fernane (21’ st.), Scappa (45’ st) (MIC), Colafigli (35’ st.), Rantica (42’ st.) (MON)

Note : Ammoniti: Cecchetelli, Graziani, Mastroiaco, Thiam (MIC), De Angelis, S.Carbonara (MON); angoli: 4-4

