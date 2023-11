Vivere la montagna in sicurezza, al Terminillo incontro carabinieri forestale e aeronautica

RIETI - In previsione dell’imminente stagione invernale, si è svolto, a Monte Terminillo, il consueto incontro di aggiornamento info-operativo del personale del Centro Settore Meteomont “Appennino Laziale” (Ce.Se.M.), incontro al quale quest’anno ha preso parte anche il Distaccamento dell’Aeronautica Militare di Monte Terminillo, con l’intervento qualificato di personale esperto in materia di previsione meteorologica, funzionale al servizio Meteomont dell’Arma Forestale.

Il Ce.Se.M., con sede presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, ha il compito di coordinare i Carabinieri Forestali con qualifiche di Osservatori, Esperti e Previsori Neve e Valanghe, nel monitoraggio e controllo del manto nevoso, attività che richiedono elevata specializzazione, profonda esperienza nel settore e, in alcuni casi, capacità fisiche.

L’obiettivo è la raccolta di dati sul manto nevoso, in relazione alla stabilità della neve nelle zone antropizzate e non solo, per finalità di protezione civile. Questi dati convergono infatti in un “Bollettino di previsione del pericolo neve e valanghe” con una scala di criticità, che viene validato dal Centro Nazionale Meteomont e trasmesso alle Centrali operative dell’Arma e a tutte le autorità preposte a gestire le emergenze e gli interventi di protezione civile.

Il Bollettino è anche consultabile sul sito www.meteomont.carabinieri.it e viene affisso presso rifugi e stazioni sciistiche, a beneficio dei fruitori della montagna, escursionisti e alpinisti.