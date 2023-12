Abruzzo, Roccaraso capitale degli sci: piste aperte nonostante il caldo

ROCCARASO Il comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, Aremogna –Pizzalto-Montepratello, in Abruzzo, si conferma, anche quest’anno, meta ambita di molti italiani. A partire da oggi, fino al 2 gennaio, è previsto il pienone. Gli imprenditori della neve, stanno facendo molti sforzi, sostenendo spese importanti, per rendere fruibili i tracciati bianchi. I cannoni per l’innevamento programmato, sono attivi già dal ponte dell’Immacolata. Come spiega un maestro di sci, le basse temperature a valle ( molta umidità), causano escursione termica verso l'alto, in quota di molti gradi sopra lo 0. Una sfida difficile, contro quello che la natura sta determinando. Tuttavia è prevista una svolta, intorno alla Befana, con la caduta del manto bianco.

Al momento, gli impianti sono attivi all’Aremogna, in funzione la seggiovia Macchione, seggiovia Gravare di Sotto e la seggiovia Valle Verde 1. Così come la stazione di Monte Pratello. In attività la cabinovia Fontanile, seggiovia Pino Solitario, seggiovia Crete Rosse e il campo scuola, per i più piccini. E’ aperto il collegamento Aremogna-Monte Pratello, tramite seggiovia triposto Crete Rosse.

Anche la stazione di Pizzalto, è operativa con l’omonima esaposto e il campo scuola. Aperte anche tutte le baite. I gestori delle stazioni, raccomandano a tutti i fruitori della neve, di rispettare le normative vigenti, per accedere agli impianti di risalita. E’ possibile acquistare anche lo skipass, mediante la piattaforma online dedicata.

Lo skipass potrà essere emesso in tutte le biglietterie di stazione, durante gli orari di apertura impianti e nelle sedi del Consorzio Ski Pass Alto Sangro di Castel di Sangro e di Roccaraso, dalle ore 08.00 alle 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30. All’interno del comprensorio, tra le novità, c'è lo Snow Service Tames, situato in località Piazzale delle Gravare, proprio nei pressi della partenza della cabinovia Gravare-Toppe Del Tesoro. Oltre l’attività di noleggio di prodotti premium e top-level, è operativo il servizio di deposito settimanale o stagionale, per la propria attrezzatura. Anche Sergio Costa e Nunzia De Girolamo, hanno scelto l’Alto Sangro per le loro vacanze. Sono stati immortalati mentre facevano la spesa all’interno del supermercato Orsini di Castel di Sangro.