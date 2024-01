Roccaraso, fumano hashish sulle piste: segnalati quattro sciatori

Fine settimana con grande affluenza sulle piste del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, Aremogna, Pizzalto, Montepratello. I carabinieri sciatori della Compagnia di Castel di Sangro, hanno rafforzato i controlli. In totale, sono 30mila gli utenti rilevati, le contravvenzioni per mancanza di polizza assicurativa, le persone controllate con l’etilometro, un giovane, segnalato in prefettura, come illecito amministrativo.

Lo scorso weekend, sempre i militari castellani, hanno elevato 9 multe da 330 euro ciascuna, più 4 segnalazioni in prefettura. I carabinieri, nell’ambito dell’attività di prevenzione, hanno scoperto 5 giovani non assicurati, altri 5 positivi al controllo dell’etilometro. Mentre 4 sono stati sorpresi a consumare hashish sulle piste (segnalati in prefettura).