Terminillo, la gestione degli impianti ad Asm per i prossimi cinque anni

RIETI - Il contratto di affitto del ramo d’azienda di “Funivia” - che consentirà ad Asm di gestire impianti di risalita e piste da sci del Terminillo per cinque anni - entrerà in vigore già dall’imminente stagione invernale. A confermare quanto anticipato da Il Messaggero è ora il presidente di Asm, Vincenzo Regnini, annunciando la chiusura dell’accordo tra Asm e “Funivia” e assicurando di «essere fiducioso che, dall’inizio di dicembre, gli impianti di risalita e le piste del Terminillo saranno pronti per entrare in funzione». Neve permettendo. Ieri, i primi fiocchi in quota.

Costi e clausole. Quali sono i costi e le clausole di uscita dal contratto tra la municipalizzata e “Funivia”? «L’orientamento del Comune di Rieti è di dare tranquillità agli operatori del territorio, per evitare lo stillicidio annuale di dover correre all’ultimo minuto, per poter sottoporre a manutenzione e mettere in funzione gli impianti e le piste da sci - spiega Regnini. - Per questo, Asm ha stipulato un contratto quinquennale con la società “Funivia”».

La prima stagione invernale targata Asm portò la municipalizzata a investire 491mila euro per affitto e gestione degli impianti, con un ricavo finale di circa 510mila euro e un attivo di 19mila euro.

Stavolta, quali saranno i costi per ognuno dei 5 anni? «Siamo in linea con quelli dello scorso anno - prosegue Regnini. - C’è stato un piccolo aumento in quanto non è più un affidamento di soli 4 mesi, ma i 5 anni rappresentano anche una formula per spalmare il rischio d’impresa su più annualità: se anche un anno non dovesse andare bene, il successivo potrebbe consentire di recuperare. La via d’uscita da questo progetto è rappresentata dal verificarsi della condizione che il Comune di Rieti metta a gara gli impianti, attribuendone la gestione a un futuro operatore: a quel punto, Asm farà un passo indietro. Ma la stessa iniziativa potrebbe essere presa anche da “Funivia”, se decidesse di cedere la sua attività prima della scadenza dei 5 anni. L’auspicio è che l’assegnazione a un futuro operatore arrivi entro cinque anni».

La manutenzione. Siglato il contratto d’affitto, a che punto è la manutenzione di impianti e piste in vista della stagione invernale? «Rispetto ai tempi strettissimi dello scorso anno, adesso negli ultimi dieci giorni, gli operai hanno già concluso la pulizia delle piste, eliminando i sassi e tagliando l’erba e le siepi - rivela Regnini. - Lo scorso anno, l’eccezionalità fu legata più ai tempi stretti che al lavoro di manutenzione in sé, mentre stavolta siamo già partiti con le operazioni di manutenzione della seggiovia biposto e quadriposto e, dunque, di certificazione degli impianti, i quali hanno bisogno di verifiche periodiche, oltre a quelle straordinarie che vengono svolte trascorso un determinato numero di anni. Siamo convinti che per completare la manutenzione sarà necessario ancora tutto novembre - riflette il numero uno di Asm - abbiamo però già completato le pratiche legate all’allaccio delle utenze di energia elettrica ed acqua e vorremo arrivare ad avere gli impianti pronti in vista dell’inizio di dicembre».

L’ufficio. All’arrivo della stagione invernale, si accompagnerà anche la riapertura del rinnovato ufficio turistico di “Visit Terminillo”, inaugurato lo scorso 5 agosto in via dei Villini: «A prescindere dalla presenza o meno della neve, pensiamo in ogni caso di aprire l’ufficio turistico durante il periodo natalizio - conclude Regnini. - E stiamo inoltre ragionando sulla possibilità che possa essere considerato anche come un ulteriore punto vendita degli skipass».