Rieti, Terminillo: controlli della polizia e consigli sulla circolazione

RIETI - Con l'arrivo della stagione invernale e della neve il Terminillo, specie nei fine settimana, ritorna ad essere meta di numerosi turisti, molti dei quali provenienti dalla Capitale e dalle province limitrofe, e vede gli agenti del Posto di Polizia del Monte Terminillo impegnati a garantire la massima sicurezza con la predisposizione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio e, soprattutto, di soccorso ai villeggianti.



Il fine settimana appena trascorso ha infatti fatto registrare la presenza di numerosissimi turisti e, specie nella giornata di domenica, gli equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti in numerose situazioni che presentavano criticità per il transito dei veicoli.

Gli agenti della Polizia di Stato sono stati infatti impegnati fino a tarda sera nel gestire la viabilità ed hanno soccorso diversi automobilisti che non riuscivano a far riprendere la marcia dei loro veicoli a causa della neve.

Al riguardo la Polizia di Stato ricorda che tutti coloro che si trovano in difficoltà possono contattare l'utenza telefonica 113 o il numero telefonico 0746/26201 del Posto di Polizia del Terminillo, e che per trascorrere una vacanza serena in montagna durante il periodo invernale occorre rispettare alcune basilari norme di comportamento per evitare di correre inutili rischi.

Tra le cautele principali da adottare si annoverano la massima prudenza nel percorrere la Terminillese, che da Rieti conduce al Terminillo, l'utilizzo di pneumatici da neve o in alternativa di catene da neve, parcheggiare l'autovettura nelle aree di sosta avendo cura di non intralciare il transito degli altri veicoli, consultare preventivamente le previsioni del tempo prima di mettersi in viaggio, equipaggiarsi con abbigliamento tecnico e rispettare la normativa vigente per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, specie quando si accede a pubblici esercizi.

