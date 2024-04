Lunedì 8 Aprile 2024, 07:00

Undici feriti. In sei incidenti che hanno avuto come conseguenza quella di persone rimaste coinvolte finire in ospedale. Ma è chiaro come non possa che essere un bilancio del tutto provvisorio. Già così però fa impressione, dal momento che si parla dell’arco temporale che va dal pomeriggio di sabato a quello di ieri.

GLI INCIDENTI

La situazione più grave, stando a quanto si apprende, è quella di una ragazza rimasta ferita in un incidente che sabato sera ha visto complessivamente coinvolte tre auto nella zona di Taverne di Corciano. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, ambulanza e polizia locale di Corciano. Stando a una prima ricostruzione, il sinistro avrebbe visto direttamente coinvolte due auto in uno scontro frontale con una terza che invece ha avuto un ruolo marginale.

All’arrivo dei soccorritori, con due auto mediche del 118 tempestivamente sul posto, oltre alle cure per le persone rimaste vittima dell’incidente i soccorsi si sono particolarmente incentrati su una ragazza. I vigili del fuoco sono stati infatti chiamati per tirarla fuori dall’abitacolo di una delle auto in cui era rimasta intrappolata. La giovane è stata prontamente consegnata alle cure del personale medico del 118 e portata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono sembrate gravi, anche se non dovrebbe essere a rischio vita.

Altre tre auto sono state interessate da un altro incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo Perugia-Ancona all’interno della galleria bidirezionale di Casacastalda. Una delle tre auto è rimasta, dopo lo scontro, pericolosamente in bilico sul new jersey, con una persona non udente anche in questo caso estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, giunti sul posto assieme a 118 e polizia stradale.

Nella giornata di sabato, invece, due bambini di dodici anni sono finiti al pronto soccorso assieme alla donna che era alla guida dell’auto su cui stavano viaggiando dopo essere rimasti coinvolti in un altro incidente frontale, questa volta alla prima periferia cittadina. Detto di altre due persone rimaste ferite in altrettanti incidenti a Perugia e in zona Gubbio, l’ultimo incidente di una certa gravità ha visto protagonista un giovane motociclista ieri pomeriggio dalle parti di Norcia, finito con la moto in una scarpata. Anche in questo caso decisivo l’intervento dei pompieri. L’uomo è stato portato poi in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia.

I CONTROLLI

Super controlli intanto nella notte tra sabato e domenica di polizia stradale e polizia locale con l’ausilio del personale medico sanitario della questura contro le stragi del sabato sera. A quanto si apprende, diverse patenti ritirate.