Droga e case occupate, maxi controlli al "Casermone" e in zona Cavoni

Controlli ad "Alto impatto" da parte del personale della Polizia di Stato a Frosinone. Proseguono le attività degli agenti della questura che hanno intensificato l'attività all'indomani del terribile omicidio avvenuto in pieno centro il 9 marzo scorso.

Un elicottero ha sorvolato a lungo la zona del cosiddetto "Casermone" - all'ingresso del capoluogo - e quella de "La Torre", in zona Cavoni. Per quanto si apprende sono in corso verifiche legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e vengono restituite all'Ater, l'azienda per l'edilizia residenziale pubblica, le case occupate abusivamente.