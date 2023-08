Terminillo, Coldiretti Rieti firma un protocollo d'intesa con la scuola sci e Togo Palace per valorizzare la montagna

RIETI - Firmato un protocollo d’intesa per promuovere un turismo esperienziale ed ecosostenibile nel quale si inserisce anche l’agroalimentare di qualità, tra Coldiretti Rieti, Scuola Italiana Sci Terminillo e il Togo Palace di Michele Casadei, che proprio lo scorso anno era entrato nella rete di Campagna Amica.

La sottoscrizione del documento è avvenuta nell’ambito della manifestazione che si è svolta al Terminillo “Rispetta, conosci, vivi la montagna”, che ha visto anche la presenza del sindaco di Rieti, Sinibaldi Daniele Sinibaldi, dell’assessore allo Sviluppo economico, Claudia Chiarinelli e dell’assessore all’Urbanistica, Giovanni Rositani, che insieme al presidente e al direttore di Coldiretti Rieti, Claudio Lorenzini e Giuseppe Casu, hanno visitato il mercato di Campagna Amica in in piazza Zamboni. Qui ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 è possibile trovare, fino al 3 settembre, incluso il 15 agosto, prodotti locali di eccellenza, che arrivano sui banchi direttamente dalle nostre campagne. Proprio qui è stato dedicato un percorso per i più piccoli con un Agri pic-nic a base di merende a Km0.

«L’obiettivo del protocollo che abbiamo sottoscritto - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Claudio Lorenzini - insieme alla Scuola Italiana Sci Terminillo e al Togo Palace è quello di avviare una sinergia per fare realizzare una serie di attività legate alla valorizzazione e fruizione sostenibile della montagna, di cui una componente fondamentale sarà l’agroalimentare, immaginando anche possibili eventi nel periodo invernale».

Sui banchi del mercato di Campagna Amica al Terminillo sono presenti prodotti che valorizzano il territorio e le sue tradizioni come formaggi e salumi, le marmellate, i dolci, il miele e i legumi secchi, ma anche uova e porchetta o la birra spillata e in bottiglia e poi prodotti da forno, farina e pasta secca, la carne fresca e anche i tartufi, oltre a frutta e verdura.

Tra le aziende presenti quella dei fratelli Nesta, di Veronica Tomat, Maurizio Boni, Roberto Di Felice, Davide Fasciolo, Verde Sabina e Loris Benacquista.

«Vogliamo promuovere una forma di turismo ecosostenibile - aggiunge il direttore di Coldiretti Rieti, Giuseppe Casu - che rappresenti un volano per l’economia e favorisca occasioni di incontro e aggregazione sul territorio».

L’invito che rinnoviamo ai consumatori è quello di prediligere prodotti Made in Lazio, che rappresentano sempre una garanzia, a fronte dei maggiori controlli a cui vengono sottoposti.

«Il mercato di Coldiretti al Terminillo - spiega il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi - è una dichiarazione d’amore per la nostra montagna, fatta attraverso le sapienti mani degli operatori dell’agroalimentare, che innovano e conservano un patrimonio della nostra comunità ed i nostri sapori».

Una realtà quella del mercato di Campagna Amica al Terminillo, che lo scorso anno ha fatto registrato oltre il 30% delle presenze determinate anche da un incremento di turisti nei mesi estivi e quindi delle vendite.

«Siamo molto soddisfatti di questa bellissima giornata - spiega Simone Munalli, direttore della Scuola Sci Terminillo - che ha portato alla firma di un protocollo d’intesa tra tre importanti realtà del territorio. Noi siamo impegnati per far conoscere la nostra montagna non solo d’inverno, ma anche nelle altre stagioni dell’anno, con escursioni, noleggio bici e altre attività. Crediamo che sia importante fare rete e creare una sinergia che ci consenta di programmare e progettare insieme ad altre realtà locali. Auspichiamo che il nostro progetto possa suscitare anche l’interesse di altri imprenditori, che vogliano partecipare a questo tipo di attività per fare squadra, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il nostro bellissimo territorio».