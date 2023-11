Coldiretti in campo con le donne: “Terra in rosa. Un progetto di agricoltura sociale”

Perugia -

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne la Coldiretti ha promosso l’iniziativa “Terra in rosa. Un progetto di agricoltura sociale” che si terrà alle ore 10 di mercoledì 22 novembre al Mercato contadino di Campagna amica in via Madonna alta a Perugia.

Dopo i saluti del direttore di Coldiretti Umbria Mario Rossi, dell’assessora per le Pari Opportunità Comune di Perugia Edi Cicchi e della responsabile di Coldiretti donne impresa Perugia Roberta Rosignoli, seguiranno gli interventi della responsabile di Coldiretti donne impresa Marche e titolare della fattoria sociale Le Noci Francesca Gironi, dell’operatrice del Centro antiviolenza telefono donna - associazione Liberamente donna Alice Carrozzo, della titolare di CasaRA' soc. agricola S.S. fattoria didattica e operatrice di fattoria sociale Raffaella De Santis, della psicologa Agnese Massinelli. Modererà l’incontro la giornalista e responsabile della redazione de Il Messaggero di Terni Vanna Ugolini. Le conclusioni sono state affidate al vicepresidente di Coldiretti Perugia Stefano De Carolis.

Per partecipare scrivere alla segreteria organizzativa: marusca.tomassini@coldiretti.it oppure 334 6112793.