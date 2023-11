Agriturismi: Dominga Cotarella è la nuova presidente di Terranostra, l'associazione di Coldiretti

Dominga Cotarella è la nuova presidente di Terranostra, l’associazione italiana degli agriturismi promossa da Coldiretti. E’ stata eletta in occasione dell’assemblea nazionale che si è svolta a Palazzo Rospigliosi a Roma. Nata a Orvieto, figlia di Riccardo e Maria Teresa Cotarella, Dominga è laureata in Scienze Agrarie all’Università della Tuscia. E’ amministratore delegato di “Famiglia Cotarella”, azienda leader nel mondo vitivinicolo. “Dominga - spiega Terranostra - racconta, propone, celebra e promuove in tutto il mondo i vini pregiati prodotti in tre terre straordinarie: la Tuscia dove tutto è iniziato, l’Umbria e Montalcino in Toscana. Insieme alle cugine Marta ed Enrica con le quali nel 2017 fonda “Intrecci”, accademia di alta formazione di sala, con lo scopo di formare “professionisti e manager di altissimo livello nel mercato del lavoro e della ristorazione”.

Nel 2021 nasce Fondazione Cotarella, con l’obiettivo di promuovere e sostenere stili di vita, abitudini, studi e cure improntate a un’alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale. Nel 2022 Dominga Cotarella è insignita del titolo di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2023 diventa presidente di Coldiretti Terni.

Per la neo presidente di Terranostra, «l’agriturismo non è solo uno straordinario volano economico per i territori e per le aree interne del Paese ma rappresenta anche un potente mezzo di diffusione della cultura del cibo e dell’arte della cucina italiana candidata a patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco».

Dominga Cotarella sottolinea inoltre che «il turismo rurale nazionale è trainato da un’agricoltura che è la più green d’Europa con la leadership Ue nel biologico con 80mila operatori, il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (325), 526 vini Dop/Igp e 5547 prodotti alimentari tradizionali e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori». Nel nuovo consiglio direttivo di Terranostra entra un’altra umbra: Elena Tortoioli.

Grande soddisfazione è espressa da Coldiretti che parla di “un riconoscimento anche per il lavoro svolto sul nostro territorio, per potenziare la vera ospitalità rurale, valorizzando produzioni agroalimentari e ambiente”.