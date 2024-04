Coldiretti, protesta al Brennero contro cibo straniero

Al Brennero la protesta degli agricoltori di Coldiretti per chiedere l'etichetta d'origine in Europa e contrastare il 'fake in Italy'. Diecimila agricoltori in due giorni per raccogliere firme e dire basta "ai cibi importati e camuffati come italiani". Le forze dell'ordine verificheranno il contenuto di tir, camion frigo e autobotti. "Siamo saliti qui al Brennero per denunciare un furto di identità che sta avvenendo nei nostri confronti", ha detto il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, parlando dal palco allestito al Brennero. (LaPresse)