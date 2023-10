Martedì 10 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - A quanto ammonta il costo dell’erronea attivazione dell’impianto antincendio, che il 6 settembre ha “innaffiato” il teatro Flavio Vespasiano, durante i lavori di ripristino del Circolo di Lettura? Sono 3.095 euro, comprensivi di Iva, che il Comune di Rieti ha versato alla ditta viterbese Elettromeccanica Alto Lazio ‘87, chiamata da Palazzo di Città a intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare la funzionalità dell’impianto elettrico e di quello antincendio.

A partire dal primo intervento, il 7 settembre, e fino all’ultimo del 2 ottobre, gli operai specializzati hanno effettuato quattro operazioni, garantendo il positivo ripristino degli impianti e consentendo così, da ieri, la ripresa dei lavori di restauro e consolidamento del Circolo di Lettura per i quali è previsto il consolidamento del solaio, il restauro del sistema decorativo, il superamento delle barriere architettoniche e la rifunzionalizzazione di accessi e percorsi.

Tutto è accaduto quando, il 6 settembre, nel montare un ponteggio nel foyer, per mettere in sicurezza i dipinti, è stato erroneamente azionato l’impianto antincendio a diluvio sopra il palcoscenico, interrotto fortunatamente prima del completo svuotamento della vasca dell’acqua, ma che ha fatto temere il peggio anche per l’impianto elettrico. Le estive giornate d’inizio settembre hanno velocizzato l’asciugatura, ma per le questioni più tecniche è stato necessario l’intervento della ditta. Così, per ripristinare la funzionalità degli impianti del teatro e ristorare Elettromeccanica Alto Lazio ‘87 per gli interventi eseguiti in poco meno di un mese, il Comune ha dovuto attingere al capitolo relativo alla manutenzione del Flavio, inserito all’interno dell’annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Con la viva speranza che, dopo quindici anni e quattro giunte comunali, l’oltre un milione di euro finanziato dal Pnrr concluda una volta per tutte i lavori di rifacimento del Flavio Vespasiano.