RIETI - Oltre quindici anni dopo la sua chiusura, a fine settembre il circolo di lettura del teatro Flavio Vespasiano tornerà a disposizione della città. In questi giorni, in accordo con le indicazioni ricevute da parte della Soprintendenza, operai e tecnici della ditta aggiudicataria sono al lavoro nel teatro Flavio, per avviare i primi interventi di riqualificazione della sala degli specchi e dei suoi spazi attigui. Prende così il via il recupero dello storico spazio culturale, del quale la città è orfana da più di quindici anni.

I costi. Era il 2007 quando presero avvio i lavori di ristrutturazione del Flavio Vespasiano che, contestualmente, bloccarono l’uso del circolo di lettura, fino ad allora tra i migliori spazi in città per ospitare eventi culturali. Presentazioni di libri, concerti e incontri, da allora, sono rimasti orfani della sala, costringendo associazioni e gruppi a incontrarsi in spazi molto più angusti, spesso inadatti al calibro di molte iniziative. L’attuatore del recupero della sala di lettura è l’Ufficio speciale ricostruzione, con un importo totale di un milione e mezzo: le attività di grande respiro, all’interno del Flavio, si sono interrotte subito dopo il Pid, il Premio internazionale di Danza che quest’anno, per gli interventi nel circolo di lettura, è andato in scena a inizio aprile, ben prima delle consuete date di fine mese.

Le operazioni. Ad illustrare nel dettaglio l’intervento per il circolo di lettura è l’assessore alla Cultura Letizia Rosati: «Una volta terminati i lavori, il circolo tornerà alla sua vocazione originaria, quella culturale - spiega Rosati. La chiusura anticipata del teatro, subito dopo il Premio internazionale si è resa necessaria per via dell’attività propedeutica a quella successiva di cantiere. In quei giorni sono giunti a Rieti i tecnici della Soprintendenza, per le verifiche cromatiche dei colori originali delle pareti e dei parati che adornano il circolo di lettura e i salottini attigui: gli operai sono al lavoro e gli interventi riguarderanno sia il solaio del circolo di lettura che, di conseguenza, il pavimento, oltre al restauro di tutte le superfici verticali». Ma se i lavori di recupero coinvolgono il circolo di lettura e gli spazi attigui, perché interdire l’uso di foyer, platea e palco? «Anche se non interessato direttamente dai lavori, il foyer è stato interdetto perché è parte necessaria alle vie di fuga predisposte dal piano di sicurezza del cantiere - prosegue Rosati. - Abbiamo dovuto liberare il circolo da tutti i suoi arredi, che sono stati temporaneamente spostati nel foyer». Stando ai tempi di durata del cantiere, i lavori di recupero del circolo dovrebbero terminare entro fine settembre: dal 29 settembre al primo ottobre andrà in scena il Rieti Danza Estate, spin-off del Premio internazionale che, di norma, accompagnava l’inizio dell’estate tra fine giugno e inizio luglio e che quest’anno, in virtù dei lavori previsti nel teatro, è stato posticipato al termine della stagione estiva.