RIETI - Lunedì 25 febbraio alle 15 nella Biblioteca Paroniana interverrà per la prima volta a Rieti Francesco Sabatini, all’incontro dedicato agli studenti del Varrone e aperto al pubblico, per parlare del legame delle lingue classiche con l’italiano.La presenza del professor Sabatini è particolarmente significativa per il Liceo reatino ma anche per la città stessa sotto l’aspetto culturale.Sabatini, presidente d’onore dell’Accademia della Crusca, di cui è stato a capo dal 2000 al 2008, professore emerito dell’Università degli Studi Roma Tre, è stato ordinario di Storia della Lingua italiana e linguistica italiana nonché docente nelle università di Roma, Napoli, Genova e Lecce, laurea honoris causa in Lingue e letterature moderne e in Scienze sociali.E’ anche autore di numerose pubblicazioni tra cui il noto Dizionario della lingua italiana. Ma Francesco Sabatini è oggi anche un volto noto della televisione per la sua presenza in molti programmi: ogni domenica conduce la rubrica “Pronto soccorso linguistico” nell’ambito di Unomattina in famiglia in onda sulla Rai.A fare gli onori di casa il dirigente scolastico del Varrone Stefania Santarelli e a moderare l’assessore alla Cultura del Comune di Rieti Gianfranco Formichetti.