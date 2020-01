Ultimo aggiornamento: 12:06

RIETI - Dopo mesi di duro lavoro e di attenta preparazione, domani, mercoledì 29 gennaio, il Laboratorio di Teatro Classico del Liceo “Marco Terenzio Varrone”, con la partecipazione del Gruppo Jobel, in collaborazione con MiBac, Regione Lazio e Comune di Rieti, presenta al Teatro Flavio Vespasiano la rappresentazione “Φίλια 2020. La legge non scritta” in due spettacoli: il primo, previsto per le 10:30, sarà rivolto alle classi terze medie di Rieti, mentre il secondo, in programma per le 18:00, sarà aperto a tutta la cittadinanza.Il lavoro, realizzato in seguito a un progetto didattico basato su selezione, traduzione dei testi classici e rielaborazione originale della drammaturgia con apporti delle letterature europee moderne e contemporanee, si incentra sulla tematica del conflitto storico-politico e filosofico, che, dall'antichità, si snoda attraverso i tempi fino ai nostri giorni, tra Ragione di Stato e diritti dell'Uomo. L'ambientazione delle scene è stata affidata alla proiezione di immagini di opere d'arte scelte con i ragazzi del Laboratorio di Storia dell'Arte.Il termine “Φίλια" fa riferimento al legame di affetto naturale e spontaneo tra esseri umani che li spinge a rispettarsi, ad aiutarsi e sostenersi reciprocamente. Nonostante i conflitti, gli odii e le controversie, è proprio questo sentimento che rende speciali gli uomini anche agli occhi degli dei.