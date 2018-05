di Alessandro Como

RIETI – Prosegue l’attività di alternanza scuola-lavoro per il Liceo Classico: gli alunni del Varrone, infatti, hanno portato avanti una splendida iniziativa con l’associazione “Altura - Scuola di vela e di mare”. IA, IB, IIA: queste le classi coinvolte nell’iniziativa che si è articolata in due fasi, una teorica e una pratica. La prima si è svolta in ore extracurricolari presso l’Aula Magna dell’istituto, grazie all’aiuto di alcuni skipper e al responsabile esterno dell’alternanza.



Durante le lezioni agli studenti, posti sotto la protezione del tutor interno professoressa Daniela Millefiorini, sono state impartite preziosi nozioni tecniche, funzionali alla face successiva, svoltasi dal 2 al 5 maggio. 10 ore del progetto sono state dedicate, infatti, alla visita del laboratorio biologico-marino dell’isola del Giglio, in cui gli studenti hanno assistito ad un’illustrazione della flora e fauna marina locale, per passare poi ad una fase sperimentale con l’aiuto di strumenti tecnici.



La parte pratica, invece, ha riguardato la vita quotidiana in barca. Gli alunni, dunque, hanno svolto tutte le funzioni giornaliere in loco, dal preparare i pasti alla conduzione vera e propria dell’imbarcazione (timoniere, addetto alla vela …). Un’esperienza, a detta dei ragazzi, altamente formativa e divertente, con l’augurio che possa ripetersi anche negli anni a venire.

