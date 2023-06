Gli studenti dello Jucci tra le onde del Lago del Salto

RIETI - Gran finale e chiusura dell’anno scolastico 2022/23 per gli studenti del Liceo Scientifico Jucci ad indirizzo sportivo che grazie al progetto “compagni di banco” destinato ai Licei Scientifici ad indirizzo sportivo statali del Lazio per la promozione delle discipline Olimpiche e Paralimpiche (Tokyo 2020) approdano al Lago del Salto presso il Cnvs Wave per la prova pratica del Wakeboard.



Il progetto è coordinato dalla squadra composta dalla Regione Lazio, Coni Lazio, Cip Lazio, USR Lazio e Federazioni sportive Nazionali e si propone di ampliare e sviluppare l’offerta formativa dei Licei Scientifici Statali ad indirizzo sportivo, nei quali si prospetta una nuova visione della formazione che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, basandosi sull’idea che l’educazione formale e informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo.



Il progetto prevede anche attività sportive e progettazione destinate a persone con disabilità, ipovedenti o cieche, coinvolgendo anche atleti olimpici e squadre Nazionali. Un virtuoso e concreto lavoro di sinergie istituzionali, apprezzato dai ragazzi e dagli addetti ai lavori, finalizzato alla concreta preparazione dei giovani al mondo dello Sport che li attende al di fuori dell’istituto scolastico superiore.



Il progetto iniziato a febbraio con delle lezioni teoriche nelle palestre del Liceo Scientifico Jucci di Rieti si conclude nella giornata odierna con la parte pratica, tra i sorrisi e la soddisfazione di tutti i ragazzi che hanno potuto sperimentare la disciplina. La giornata fortunatamente illuminata da un sole raggiante è stata indimenticabile; i ragazzi accolti da tutto lo staff del Cnvs e dalla delegata Coni per la provincia di Rieti Emanuela Perilli, hanno provato per la prima volta nella loro vita la disciplina del Wakeboard, uno sport acquatico che fonde la disciplina del surf con lo snowboard che in questo caso però, viene trainato da un imbarcazione. Grazie alla presenza dei tecnici federali di fama internazionale: Giovanni Vigo (Paraguaiano), Santino Robusci (Argentino) e Maria Sole Ponzani, capitanati dall’allenatore della Nazionale Italiana Andrea Trinchi, questi studenti, sono riusciti a cavalcare le onde del Lago del Salto, sotto gli sguardi stupiti delle Prof.sse Bettina Vallocchia, Cinzia Bufacchi Eleonora Parrini.

La mattinata si è conclusa con l’esibizione di altissimo livello del tecnico/atleta della Nazionale Argentina Santino Robusci, non ci poteva essere modo migliore per concludere l’anno scolastico.