Lo Jucci sulla neve di Andalo, coinvolte le classi quarte del liceo scientifico sportivo

RIETI - Si è appena concluso il progetto sportivo sulla neve che ha visto coinvolte le classi quarte del liceo scientifico sportivo “Carlo Jucci”.

Nello splendido complesso sciistico di Andalo-Fai della Paganella, sulla pista dei Cacciatori, si è svolta la settimana bianca scolastica durante la quale i ragazzi si sono cimentati nella disciplina sportiva dello sci alpino, avvalendosi anche di lezioni con i maestri qualificati FISI per perfezionare la tecnica.

I corsi si sono svolti dal 4 al 10 febbraio per quattro ore al giorno, per un totale di 20 ore e alla fine i nostri studenti hanno conseguito un attestato di partecipazione allo stage sportivo, utile ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi. Gli alunni si sono anche cimentati in una affascinante discesa in notturna lungo la pista dei Cacciatori 1, completamente illuminata per quell’occasione.

Merita di essere sottolineata per la grande valenza didattica e scientifica la partecipazione dei ragazzi alle lezioni di nivologia in ambiente montano che hanno offerto loro importanti nozioni e conoscenze per mettere in atto comportamenti responsabili e consapevoli in pista e fuori pista.

I ragazzi sono rimasti molto entusiasti da quest’esperienza vissuta insieme sulle piste di Andalo: lo spirito collaborativo ed inclusivo l’ha fatta da padrone durante tutta la settimana.

Il tempo è stato clemente quasi tutto il soggiorno con il sole che ha riscaldato le nostre discese, a volte anche troppo, rendendo la neve piuttosto morbida nelle ore pomeridiane.

Al termine di queste belle giornate trascorse insieme tutti i protagonisti hanno espresso il desiderio di poter ripetere questa esperienza formativa davvero unica.