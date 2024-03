Studenti dello Jucci negli Usa per il progetto di Istituto Muner

RIETI - Nella settimana dal 3 al 10 marzo 31 studenti dello Jucci si sono recati negli Stati Uniti per prendere parte alla fase conclusiva del progetto di Istituto Muner, la più grande e prestigiosa esperienza internazionale organizzata da United Network.

Dopo i primi giorni che prevedevano l’immersione nell’atmosfera elettrizzante e cosmopolita di New York, con visita di importanti musei e dei luoghi più iconici, gli studenti, accompagnati da tutor dell’organizzazione e dalle docenti Tiziana Messina, referente del progetto, e Daniela Dionisi, hanno partecipato alla cerimonia di apertura della simulazione finale del dibattito presso la Sala dei Congressi dell’Onu, dove, tra le altre cose, hanno ascoltato lo stimolante intervento di Joe Bastianich.

Si sono quindi aperti i lavori in sottocommissioni nei quali i partecipanti al progetto hanno vestito i panni di ambasciatori rappresentativi di vari paesi, dibattendo in inglese temi di grande attualità ed importanza per la gestione consapevole del futuro del Pianeta, confrontandosi con ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Tale esperienza perciò può essere considerata di grande spessore educativo anche per l’alta valenza dei rapporti interpersonali e relazionali con studenti di altre culture.

Nel corso della cerimonia conclusiva, infine, dopo l’interessante intervento del figlio di Martin Luther King, dieci nostri alunni hanno avuto la grande soddisfazione di essere premiati con le ‘Honourable mentions’ : Leonardo Iacuitto, Francesco Ionni, Benedetta Maglioni, Gaia Rinaldi per il Liceo scientifico e Chiara Colasanti, Lavinia De Silvestri, Sofia Dionisi, Elena Martellucci, Lucia Picuti, Rachele Tomassoni per il Liceo Classico, che ha anche ricevuto il premio come ‘Best small delegation’.

Ad essi, ma anche a tutti gli altri partecipanti, va il plauso per l’impegno e la serietà dimostrate in tutte le fasi del progetto.