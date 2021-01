Cps Rieti sulla consegna dei moduli all'Epn: «Bene e ora aprire una stagione di investimenti nell’edilizia scolastica»

RIETI - Questa mattina, 4 gennaio, nei pressi dell’Itc Geometri “Ugo Ciancarelli”, la Provincia di Rieti ha consegnato all’Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli i suoi nuovi moduli ad uso scolastico, ovvero una serie di nuove aule modulari che andranno a risolvere il problema della mancanza di spazi dell’istituto stesso causato dal sisma del 2016 e dalla successiva chiusura della succursale dell’Istituto Angelo Sacchetti Sassetti.

«Siamo soddisfatti che il nuovo anno inizi con un segnale di rinascita come questo. Una grande soddisfazione per centinaia di studenti che per troppo tempo hanno dovuto urlare per far sentire la propria voce e che finalmente sono stati ascoltati», afferma Alessandro Palomba, presidente della Consulta Provinciale Studentesca, che dal loro inizio, anche insieme a Daniel Ceccarelli e Matteo Zamurri, rappresentanti in Consulta dell’Epn, ha seguito l’avanzamento dei lavori.

«Questo passaggio però, - conclude Palomba – non deve essere il traguardo, ma solo l’incipit di una nuova stagione di investimenti nell’edilizia scolastica da parte degli enti locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA