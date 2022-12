Giovedì 8 Dicembre 2022, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:41

SPOLETO La scuola primaria di Beroide? Tornerà a ospitare i bambini all'inizio del prossimo anno scolastico. Lo rende noto il Comune, spiegando che gli interventi, iniziati alla fine di novembre di un anno fa, si concluderanno nel corso della prossima primavera, almeno per la parte dell'adeguamento sismico. In netto ritardo, quindi, rispetto a quanto era stato annunciato all'inizio dell'anno nel corso di un incontro pubblico con la popolazione. In quell'occasione, infatti, in seguito a un sopralluogo, il sindaco Andrea Sisti assicurò che i lavori sarebbero terminati entro la fine del 2022, annunciando che nel corso dell'anno scolastico i bambini sarebbero potuti rientrare in sede. In corso d'opera, però, evidentemente, sono insorti degli imprevisti che hanno fatto slittare il termine dei lavori e, di conseguenza, il rientro a scuola. La primaria e l'infanzia di Beroide, ospitate nello stesso stabile, vennero chiuse con ordinanza sindacale nel luglio del 2020, insieme alla scuola media di San Giacomo, in seguito alle risultanze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici. A partire dall'anno scolastico 2020-2021, quindi, i bambini sono stati ospitati in sede alternative e soltanto a partire da settembre 2023 potranno tornare nella loro scuola, che nel frattempo è stata intitolata alla maestra Patrizia Badiali, storica colonna del plesso venuta a mancare prematuramente a causa del Covid. Gli interventi che stanno interessando da più di anno un l'edificio scolastico riguardano sia la sistemazione strutturale sia il rifacimento dell'impiantistica termica ed elettrica. Le nuove tempistiche sono state indicate nei giorni scorsi, quando i tecnici comunali hanno incontrato, insieme alla dirigente scolastica Norma Proietti, i residenti di Beroide per fare il punto sullo stato dei lavori, affidati alla ditta Calzoni. Alle famiglie è stato ribadito che i piccoli potranno contare su una struttura totalmente rinnovata, estremamente sicura e dotata di tutti i comfort sotto l'aspetto del risparmio energetico. L'intervento, finanziato dalla Regione con un milione di euro e dal Comune con 320mila euro, è stato reso possibile anche grazie alla generosità dello studio associato di ingegneria Antonini e Fittuccia, che ha di fatto donato al Comune il progetto definitivo ed esecutivo. Una donazione che, oltre al risparmio sui costi, ha consentito anche di guadagnare tempo prezioso per restituire in tempi ragionevoli le scuole ai piccoli studenti di Beroide e del circondario. Restano invece ancora da definire le modalità e le tempistiche degli interventi per la scuola media Pascoli di San Giacomo, i cui studenti sono ospitati, da settembre 2020 negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia.