Roberto Lorenzetti racconta Nazareno Strampelli a 80 anni dalla scomparsa

RIETI - “La Rivoluzione Verde dimenticata”, in programma per sabato 1° ottobre alle 17:30 nei locali de "Le Tre Porte" in via della Verdura, 21/25 è la iniziativa che associazioni e cittadini di Rieti propongono per ricordare la figura del celebre scienziato Nazareno Strampelli, nell'occasione dell'80mo anniversario della sua morte.

E' previsto l'intervento dello storico Roberto Lorenzetti, profondo conoscitore di Strampelli, che ripercorrerà le tappe salienti del lavoro di una figura che fu determinante per l'evoluzione dell'agricoltura nazionale e internazionale.

Il Comitato organizzatore dell'evento intende, con questo appuntamento, accendere un faro sulla Regia Stazione di granicoltura, sulla valorizzazione delle risorse naturali e storiche di Rieti, prima conclusione di un ciclo di iniziative che ha avuto esordio a Rieti lo scorso sabato 17 settembre 2022, in occasione del World Cleanup Day, e che terminerà, appunto, attorno alla Stazione di ricerca Nazareno Strampelli, in una azione parallela che si svolgerà nel corso della mattinata.

«I promotori - Nome Officina Politica, Volontari per forza, ARCI Rieti, Slow Food Rieti, Filiera agricola sabina e valli reatine, Mani di Forbice Onlus, cittadini di Rieti - ringraziano Spazio Civico per la sensibilità al tema e per la disponibilità ad aprire le sue “tre porte” ad occasioni di dibattito e confronto nella Città».