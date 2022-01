Lunedì 17 Gennaio 2022, 00:10

RIETI -Più che una strada, è un campo minato composto da pezzi di ferro, chiodi e tondini metallici edilizi che puntualmente vanno a comporre il manto stradale di una parte d i via Settecamini, a Rieti, per la disperazione di chi vi si trova a transitarvi o, peggio ancora, ad abitarvi. E’ la croce toccata in sorte alle poche famiglie che vivono in quel tratto di strada – parte del Comune di Rieti, ma incluso all’interno della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile – lungo il quale, da ormai oltre tre anni, rischiare di bucare una ruota è prassi consolidata, oltre alle nubi di polvere che avvelenano la vita di chi risiede nella zona. Richieste di intervento, diffide a Comune, Asl, Arpa e relazioni dei vigili urbani che attestano l’effettiva presenza di oggetti pericolosi non sono però state sufficienti, fino a oggi, a risolvere nulla.

La prima domanda è: come fanno chiodi, tondini metallici e pezzi di ferro a finire lungo la strada? A spiegarlo, è la diffida che i residenti hanno prodotto tramite i loro legali per chiarire come siano state coperte le buche: « Gli interventi eseguiti in passato dal Comune di Rieti si sono rivelati dannosi – scrivono gli avvocati – avendo, le ditte incaricate dal Comune, riversato sul manto stradale ghiaia mista a residui di lavorazioni edili » . Nel marzo 2021, nuovi interventi non hanno fatto altro che aggravare la situazione: « Sono stati depositati ghiaia mista a polvere e sabbia finissima nonché nuovamente a residui di lavorazioni edili » , aggiungono i legali. Pe r coprire le buche e rifare il manto stradale verrebbero utilizzati scarti edilizi pericolosi per la circolazione stradale? Ad attestarne la presenza non sono solo i residenti, ma anche la relazione prodotta una mattina di luglio 2019 dagli agenti della municipale quando, a seguito di una foratura, furono chiamati ad intervenire per constatare loro stessi le condizioni della strada. Nella relazione, gli agenti riferiscono « di aver rinvenuto numerosi chiodi, tondini metallici edilizi ed elementi in genere di ferro sparsi sulla sede stradale sterrata, che appariva come oggetto di recente intervento manutentivo di imbrecciatura » . Insomma, « elementi che confermavano, per quantità e qualità del materiale osservato » ciò che la vittima della foratura in quel momento verbalizzava « in merito all’utilizzo di materiale non idoneo ed impuro nell’imbrecciamento stradale » . Viene da chiedersi se si tratti di uno scherzo di cattivo gusto: la risposta, probabilmente, è no.