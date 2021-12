Ancora freddo, pioggia e neve nel Reatino. Foto

RIETI - Ancora freddo, pioggia e neve nel Reatino. Nevica a Posta, Terminillo e nell’Amatriciano con i fiocchi che sono scesi di quota arrivando già nella zona delle gole di Antrodoco.

Neve che ha creato disagi e rallentamenti alla viabilità con autovetture impossibilitate a proseguire. Mezzi spazzaneve e spargisale in azione per mantenere le strade pulite ed evitare la formazione di ghiaccio. Sul Terminillo la neve è caduta già alle prime luci dell’alba posando a terra un manto di neve di circa 25 centimetri. Al momento in quota soffiano raffiche di vento violentissime così come anche nel Leonessano e nell’Amatriciano.