RIETI – Dopo aver recitato la parte di Danilo Morini in Don Matteo 11, il giovane attore reatino Simone Casanica torna oggi, giovedì 24 gennaio, su Rai 1, in prima serata, nella celebre fiction “Che Dio ci aiuti 5”. Intorno alle 22:30, il ragazzo sarà protagonista dell’episodio “Tu chiamale se vuoi fissazioni” e vestirà i panni di Tommaso, uno dei tanti adolescenti della fortunata serie televisiva con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela.



«Aver avuto la possibilità di lavorare insieme a così tanti professionisti, è stata per me una grande gioia – confessa Simone – Quest’esperienza mi ha fatto crescere molto e mi ha messo a contatto con una realtà davvero stimolante. Consapevole di aver dato il massimo, ora continuo per la mia strada, cercando di migliorare sempre di più». © RIPRODUZIONE RISERVATA