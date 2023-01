Che Dio ci Aiuti 7, stasera in tv: anticipazioni della 1a puntata. L'addio di Elena Sofia Ricci: «Amo Suor Angela, ma ecco perché ho lasciato»

Elena Sofia Ricci torna, stasera in tv, 12 gennaio, a vestire i panni di Suor Angela in che “Che Dio ci aiuti”, la fiction di Rai1 giunta alla sua settima edizione e che vedrà l'uscita di scena dell'attrice che passerà il testimone alla collega Francesca Chillemi, con lei sin dalla prima stagione nei panni di Azzurra. Una scelta non facile per Elena Sofia Ricci: «Amo Suor Angela, le avevo dato il nome di mia nonna», aveva scritto su Intragram prima della conferenza stampa della fiction nella sede Rai di viale Mazzini. Una scelta che però l'attrice ha voluto fare per tornare al suo primo grande amore: il teatro.

Che Dio ci aiuti, l'addio di Suor Angela

La fiction, che torna sulla rete ammiraglia Rai da stasera, 12 gennaio, in prime time, darà quindi più spazio alle vicende di Azzurra. «In questa serie c'è una attenzione molto forte al femminile - aggiunge la Ricci - in una televisione che ha dato molto spazio agli uomini trovare così tante possibilità di interpretare ruoli di donne e ragazze è stato per noi molto importante. Oltre alla commedia e al dramma umano in questa serie viene trattato in maniera meravigliosamente umana l'aspetto spirituale. “Che Dio ci aiuti” per il pubblico è stato, soprattutto in questi ultimi tre anni molto difficili, un pò un ansiolitico».

In questa stagione Suor Angela mancherà per un pò: «Suor Angela viene da un passato nero e viene rispedita in carcere e quindi torna da dove è venuta - svela la protagonista - Suor Angela è un ex detenuta per rapina a mano armata ed è lì in carcere che ha avuto “la chiamata”. E nel carcere aiuterà le donne con i bambini per cui il pubblico potrà vedere Suor Angela calata in una realtà diversa che è quella del carcere femminile».

Il primo episodio: trama

Il primo episodio della puntata di stasera di “Che Dio ci aiuti” si chiama "Giudizi universali". L'aria che ritroviamo al convento è molto particolare: Suor Costanza, infatti, è assente e la situazione porterà qualche complicazione. Tutto è adesso nelle mani di Suor Angela, colpita da una certa pignoleria. Sarà Azzurra che la sosterrà. Emiliano nel frattempo si barcamena tra l'organizzazione del suo matrimonio, e una paziente di nome Luisa, madre di Elia, un bambino di sei anni. Nel convento arrivano 3 new entry: suor Teresa, che fin dal principio sembra precisa e rigorosa e due ragazze, Ludovica e Cate, che vivacizzano l'ambiente, anche perché le due sono caratterialmente agli antipodi, pur avendo una cosa in comune, ovvero un segreto che le ha portate fino ad Assisi.

Il secondo episodio

Il secondo episodio è invece "Sensi di colpa". Suor Angela si colpevolizza per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, con delle inevitabili conseguenze. Il piccolo viene portato per il momento in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra consola Suor Angela e comincia a sospettare su Suor Teresa. Emiliano, la cui love story è finita male, decide di comportarsi da "bad boy", duro e senza scrupoli.

Il cast

Che Dio ci Aiuti 7 cast completo: Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon), Suor Teresa (Fiorenza Pieri), Sara Luparini (Federica Pagliaroli), Ludovica Perini (Emma Valenti), Cate Saltalamacchia (Ileana D’Ambra), Ettore (Filippo De Carli), Elia (Valerio Di Domenicantonio), Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Che Dio ci Aiuti 7 sarà strutturata in 10 serate per 20 episodi, 2 a settimana, da stasera 12 gennaio 2023 su Rai 1.