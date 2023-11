Pierpaolo Spollon, dai figli alla "compagna misteriosa": chi è l'attore ospite stasera a Boomerissima

È martedì ed è tempo di «Boomerissima». Arrivato alla seconda stagione, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette d'accordo boomer e millennial torna oggi con una nuova puntata, in onda dalle 21.20 su Rai 3.

Boomerissima, stasera su Rai 2 la seconda puntata: da Francesco Arca a Giulia De Lellis, tutti gli ospiti e le anticipazioni

Moltissimi gli ospiti di oggi, da Francesco Arca a Giulia De Lellis, passando per Cristina Chiabotto e Pierpaolo Spollon. Scopriamo ora insieme qualcosa di più su quest'ultimo, adesso in tv con «Blanca 2» e noto per aver recitato anche nella serie tv «L'allieva», «Doc - Nelle tue mani» e «Che Dio ci aiuti».