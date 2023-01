Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv (19 gennaio) su Rai1 la seconda puntata: Suor Angela lascia il Convento. Le anticipazioni

C'era da aspettarselo, il ritorno (e l'addio) di Suor Angela in tv ha fatto il boom di ascolti la scorsa settimana. La settimana stagione di Che Dio ci aiuti era attesissima dai fan soprattutto per l'uscita di scena (ma forse è solo un arrivederci) di Elena Sofia Ricci, che ora vuole dedicarsi ad altri progetti. Il Convento degli Angeli resta in mano ad Azzurra (Francesca Chillemi). Stasera in tv, su Ra1, sarà il giorno del passaggio di testimone.

Che Dio ci Aiuti 7, stasera in tv: anticipazioni della 1a puntata. L'addio di Elena Sofia Ricci: «Amo Suor Angela, ma ecco perché ho lasciato»

Che Dio ci Aiuti, stasera in tv la seconda puntata: Suor Angela lascia

Il primo episodio di Che Dio ci aiuti 7 che andrà in onda stasera alle 21.20 si intola: “Restare o partire?”, e già la dice lunga. La decisione è tutta in mano a Suor Angela. Il Vescovo fa visita al convento per valutare l’operato di Suor Angela già messo ampiamente in dubbio e, di fronte a certe rimostranze, la necessità di partire sarà sempre più impellente. Per non pensarci, però, la protagonista decide di concentrarsi sulle ragazze e di aiutarle a risolvere i loro problemi. Fa aprire un po' Ludovica. Suor Angela cerca poi di convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini, accantonando tutte le sue paure. Infine, si trova costretta a pedinare Sara insieme ad Emiliano. I due sono certi che la ragazza nasconda qualcosa ma è restia a volersi confidare. Intanto, Suor Teresa (interpretata da Fiorenza Pieri) ha deciso di rimanere ad Assisi nel Convento degli Angeli. Poco prima di morire, la sorella le ha rivelato di non essere la madre del piccolo Elia e le ha chiesto di trovare la vera madre. Suor Teresa vuole assecondare la richiesta della sorella. Azzurra continua le sue indagini per scagionare Suor Angela da ogni colpa.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati: l'addio dopo 19 anni di matrimonio

Il secondo episodio

Nel secondo episodio dal titolo “Progetti”, Azzurra vorrebbe che tutto tornasse come prima in convento perché l'aria nuova che c'è nel convento non le piace affatto. Nel frattempo, Suor Teresa non si perde d’animo e cerca di trovare la madre biologica di Elia. Prima troverà una risposta, prima potrà tornare a Parigi. Ludovica, intanto, si sente in colpa nei confronti di Ettore e proverà a rimediare, mentre Cate continua a capire che direzione prendere nella sua vita. Emiliano e Sara non smettono di battibeccarsi per il comportamento di lei.