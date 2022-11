Da Amici a New York, la danzatrice Elena D'Amario al Teatro Olimpico con Parsons Dance

La ballerina Elena D'Amario, 32 anni, di Pescara, è in scena dall'8 al 13 novembre al Teatro Olimpico di Roma (per la stagione dell'Accademia Filarmonica) con Parsons Dance, la celebre compagnia americana che apre nella capitale il nuovo tour, con coreografie inedite. Elena D'Amario non ha cominciato dalla danza classica come molti suoi colleghi, ma su un campo da beach volley. Poi durante la trasmissione Amici, David Parsons la invitò a volare a New York dove è rimasta più di nove anni. Ha ballato per i videoclip di Jovanotti, Achille Lauro, Emma e Nek. E ha anche recitato nelle nuove puntate della fiction Rai Che Dio ci aiuti