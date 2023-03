Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Anagni (di 31 anni): «Ma quale storia, potrebbe essere mio figlio»

Elena Sofia Ricci vive un amore segreto? Lei dice di no. Respinge tutte le voci che la vorrebbero tra le braccia dell'attore Gabriele Anagni con cui sta dividendo in questi mesi il palcoscenico a teatro nella piecè La dolce ala della giovinezza. Parla della sua vita privata, cosa che in passato non ha fatto praticamente mai. Lo fa con un video su Instagram al suo fianco: «Ma ti sembra una cosa normale che io debba sapere dal web che noi abbiamo una storia?».

Poi l'attrice si fa seria e vuole precisare che «bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie. Perché magari io mi ci sono anche divertita, ma qualcuno vicino a me, magari le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere questo, che poi è un falso senza precedenti. Gabriele è come un figlio per me, ha l’età delle mie figlie...».

Il settimanale Dipiù evidenzia come sia stato il fastidio delle figlie, (Emma, ventisei anni, nata dal suo amore con l’attore Pino Quartullo e Maria, diciotto anni, nata dal matrimonio con Stefano Mainetti) a spingere l'attrice, che di recente a dato il suo addio al fiction di Raiuno Che Dio ci aiuti, a esporsi per negare un amore che i fans dei due attori sognavano...

Il giovane attore

Ma chi è Gabriele Anagni? Il giovane attore (31 anni) è co-protagonista sia dello spettacolo con Elena Sofia Ricci ma è anche già un volto noto della fiction Il paradiso delle signore, nel ruolo del magazziniere Alfredo Perico. Ma il pubblico aveva imparato a conoscerlo già dal 2015 nella soap opera di Raitre Un posto al sole, in cui lui aveva fatto scalpore interpretando Claudio Parenti, un giovane che si fidanzava con un altro uomo.

Ora la scena è decisamente cambiata e a teatro, scrive ancora Dipiù, Elena Sofia Ricci e Gabriele vivono ogni sera sul palcoscenico, sotto gli occhi degli spettatori in sala: scene così intense e focose che, a guardarle, si può ben capire come possano avere fatto nascere queste voci su una loro frequentazione...

Voci che rincorrono anche perché per alcuni giornali Elena Sofia Ricci e suo marito, il musicista Stefano Mainetti, si sarebbero separati dopo venti anni di amore. Né l’attrice né Mainetti hanno commentato la notizia, a conferma probabilmente che il loro lungo amore era davvero finito. E poi per i fans è arrivato Gabriele. Chi ha potuto vederli a teatro ha subito sognato: «Avete visto come si guardano negli occhi? Sguardi così intensi nascono per forza da un sentimento vero...».