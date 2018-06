di Christian Diociaiuti

RIETI – Ultimi giorni per il Rieti Sport Festival. Dopo Bruno e Federico Vespa, Massimo Giletti, oggi l’attesa è tutta per Paolo Di Canio. L’ex calciatore di Lazio e West Ham ed ex allenatore di Sunderland e Swindon Town, è atteso per le 19. Sarà un tardo pomeriggio tra giornalisti, visto che Di Canio lavora per Sky: e a fargli le domande sarà proprio il giornalista della pay tv, il reatino Stefano Meloccaro, direttore artistico del festival e motore dell’evento assieme a Sergio Battisti. Ma la giornata odierna sarà dedicata a calcio e basket oltre che al personaggio Di Canio. Npc e Football Club Rieti faranno il bilancio dell’annata appena conclusa, ma soprattutto rilanceranno per la prossima. Cattani è impegnato nel mercato, il Rieti cambierà di fatto proprietà per la C, con la garanzia di un Curci dentro la società al 15%. Da oggi, nel padiglione dell’Aeronautica Militare, è atteso anche il simulatore delle Frecce Tricolori, la stazione meteo e dimostrazioni di scherma. Alle 18 anche un'esibizione di calcio a 5 di atleti ciechi e ipovedenti appartenenti alla categoria B1: evento a cura di Alessandro Rinaldi Foundation e Fispic.



IL PROGRAMMA

Apertura padiglioni Aeronautica Militare con Simulatore ludico Frecce Tricolori, Stazione Meteo A.M. e dimostrazione di scherma

dalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”

ore 17:00 - Esibizione Basket 3vs3 dalle 18 alle 20 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiato

ore 18.00 - Esibizione Calcio a 5 - a cura di FISPIC e Alessandro Rinaldi Foundation

ore 19.00 - “MELOCCARO INCONTRA…” PREMIO RIETI SPORT FESTIVAL 2018 Paolo Di Canio

ore 19:30 - INSIEME PER LO SPORT: Zeus NPC RIETI E FC RIETI 1936

ore 20:00 - Finale Basket “MASTERS” Over 45

ore 22:00 - Musica LIVE con TONINO SERVA

