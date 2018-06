di Christian Diociaiuti

RIETI – Inizia oggi, con il taglio del nastro alle 16.30, una dieci giorni di sport, cultura, grandi ospiti e divertimento: è il Rieti Sport Festival, di casa al Coriandolo. La creatura di Sergio Battisti e del giornalista reatino Sky, Stefano Meloccaro, torna ad animare pomeriggi e serate in viale Fassini, dopo il grande successo delle due edizioni precedenti. Nel 2016 e nel 2017 tra gli altri, il Rieti Sport Festival ha visto salire sul palco della manifestazione personaggi come Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Bebe Vio, Giovanni Malagò e Lorella Cuccarini. Ad infiammare le serate reatine ci penseranno altri big, attessissimi.



INAUGURAZIONE

Sport in tutte le salse, musica, stand, divertimento, esibizioni per “riaffermare i veri valori dello sport” come dicono gli organizzatori, tra tanti premi a personaggi della città e non solo. Calcio, danza, futsal, atletica, basket, volley, rugby, arti marziali, sport per atleti diversamente abili e tante altre discipline avranno l’occasione di mettersi in mostra, con numerose associazioni, ma anche sportivi e società coinvolti. L’inaugurazione del Rieti Sport Festival è prevista oggi al Coriandolo: alle 16.30 taglio del nastro e il via ufficiale a tutte le attività. Core della giornata sarà la presentazione della candidatura di Rieti a Città Europea dello Sport 2020 e dell’evento World Carp Classic Junior, che si terrà al lago di Scandarello a ottobre. Il programma integrale è online su www.rietisportfestival.com.



I VIP

I big in cartellone? Eccoli. Si parte con Bruno e Federico Vespa, che saranno in città mercoledì 13 giugno alle 20.30. Già protagonisti in una trasmissione condotta insieme su Rtl 102.5, parleranno del loro rapporto e del loro lavoro di giornalisti. Un altro giornalista sarà il centro della serata di giovedì 14 giugno (alle 20.30): è Massimo Giletti, mattatore de Non è L’Arena su La7, le cui trasmissioni animano il dibattito sui temi più disparati. Venerdì 15 giugno alle 20.30 appuntamento con il calcio per nostalgici, quello Anni ‘90: arriva l’ex giocatore laziale e ora giornalista esperto di Premier League, Paolo Di Canio. La serata di sabato 16 giugno, invece, vedrà salire sul palco Radio Radio e l’anchorman Ilario Di Giovambattista, reatino e anima dell’emittente con sede a Roma.



IL PROGRAMMA

ore 16.30 - TAGLIO DEL NASTRO ED APERTURA STAND Esibizioni & Stand - Scherma, Paddle, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambini

dalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”

ore 16:45 - Esibizione Danza Africana e Orientale “Rea Luna”

ore 18:00 - Esibizione Calcio - Piccoli Amici F.C. Rieti

ore 18:00 - Esibizione Beach Volley

ore 18:30 - Presentazione “Rieti – Città Europea dello Sport” Presentazione Evento Mondiale “World Carp Classic Junior” (Lago di Scandarello)

ore 19:00 - Esibizione Ju-Jistu “Kuden Goshin Ryu”

ore 20:00 - Esibizione Ginnastica Ritmica “Forza e Libertà”

dalle ore 20,00 alle 22,00 - Esibizione calcio a 5 - Giornata mondiale del rifugiato - Torneo Caritas

ore 21:00 - “Rieti Sport Festival Awards”

ore 22:00 - Musica LIVE

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



