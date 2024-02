La Seko ha devoluto alla Mensa di Santa Chiara una somma di denaro pari al doppio del ricavato della Riffa di Natale

RIETI - La Seko Spa di Rieti, azienda leader nella produzione di pompe e sistemi di dosaggio, ha dimostrato un nobile impegno verso la comunità. In un gesto di solidarietà, l'azienda ha devoluto alla Mensa di Santa Chiara una somma di denaro pari al ricavato della Riffa di Natale, moltiplicato per due.

Questo significa che metà di questa generosa donazione proviene direttamente dai dipendenti dell'azienda, che hanno acquistato i biglietti della riffa. In altre parole, sia l'azienda stessa che i suoi dipendenti hanno contribuito in modo significativo a sostenere le persone bisognose e a garantire pasti caldi a chi ne ha bisogno.



«Un gesto compiuto con massima discrezione ma che ci piace sottolineare perchè ci ricorda due aspetti fondamentali. - dice Stefania Marinetti - in primo luogo, nonostante le numerose difficoltà e brutture del mondo, accadono anche eventi positivi e belli. In secondo luogo, possediamo un sistema industriale di eccellenza, con multinazionali come la Seko, che dimostrano responsabilità sociale e impegno per il bene comune».