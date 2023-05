Anche quest'anno la Lilt ha donato alla mensa di Santa Chiara un grosso lotto di bottiglie di olio

RIETI - Anche quest’anno la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, ha voluto donare alla Mensa Santa Chiara, un grosso lotto di bottiglie di olio extra vergine d’oliva.

La consegna è avvenuta nella sede della Lilt Rieti, in via dei Salici 65 da parte del presidente Zepponi, accompagnato da alcuni volontari, personalmente alla presidente della Mensa Santa Chiara, signora Stefania Marinetti Ballloni.

«Siamo lieti di fare quanto possiamo – ha detto il presidente Zepponi - a favore di un’Associazione che da anni fa del suo meglio a favore di chi ha veramente bisogno, fornendo complessivamente oltre duecento pasti al giorno.

Sappiamo che la Mensa sta vivendo un momento molto difficile, diremmo addirittura drammatico, visto che è costretta ad operare in una struttura non certo ottimale. Abbiamo la speranza che il nostro dono possa essere di buon auspicio».

«Ringrazio vivamente la Lilt per il suo gesto generoso – ha dichiarato a sua volta la presidente Marinetti Balloni – anche a nome dei volontari e soprattutto degli assistiti dalla nostra Mensa. Effettivamente stiamo attraversando un momento di estrema difficoltà che mi auguro possa essere superato non appena possibile, per non lasciare senza il minimo sostegno vitale centinaia di famiglie».