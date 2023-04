Pasqua solidale con gli ultimi, l'8 aprile al Perseo raccolta di alimenti per la mensa di Santa Chiara

RIETI - Pasqua solidale per la Mensa di Santa Chiara: sabato 8 aprile a Rieti, al supermercato Conad del Perseo sarà effettuata una raccolta di alimenti per la mensa cittadina, che tutti i giorni garantisce un pasto caldo a chi ne ha bisogno. Pasta, olio, pomodori pelati, legumi e tonno sono gli alimenti che verranno raccolti dai volontari della mensa, presenti dalle ore 10 alle ore 19.

E' importante anche la più piccola donazione, come segno di condivisione con gli ultimi tra noi. Un altro modo per sostenere questa attività può essere quella di destinare il 5x1000 in dichiarazione dei redditi a Mensa di Santa Chiara ODV, codice fiscale 90074080574: una firma che non costa nulla ma vale moltissimo.