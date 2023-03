Lions Club Rieti Varrone, donazione alla Mensa di Santa Chiara

RIETI - Continua senza interruzione l’azione del Lions Club International al motto di “We Serve”. Il Club Rieti Varrone tra i più attivi del distretto 108L (Lazio, Umbria e Sardegna) Presieduto da Alberta Paris, martedì scorso ha donato alla 5a Comunità Montana del Velino rappresentata dal Commissario Gastone Curini una serie di apparati da cucina.

L’incontro è avvenuto presso la struttura del MaKo in Via Micioccoli gestita grazie collaborazione con i volontari della Mensa di Santa Chiara, nei locali temporaneamente allestiti per fare fronte all’emergenza dei pasti.

La dotazione è composta da un forno professionale ad altre utilità, come pentolame e varie. Il tutto viene utilizzato per la preparazione dei pasti da parte dei cuochi volontari della Mensa di Santa Chiara che in questo momento ha problemi logistici organizzativi nella storica sede operativa.



Viva soddisfazione ha espresso Stefania Marinetti Balloni, responsabile della Mensa, «Questo materiale ci consente di proseguire nella preparazione di pasti caldi e consente di dare una dignità sociale a persone disagiate, provenienti spesso da territori in guerra, che trovano un sostegno morale e materiale anche grazie alla realizzazione di queste rilevanti iniziative».