Lions Club Antrodoco Host, donazione alla mensa di Santa Chiara

RIETI - Nel pomeriggio di mercoledi 24 gennaio il “Lions Club Antrodoco Host”, rappresentato dalla Presidente Monica Franceschini e da un gruppo di soci, ha consegnato alla responsabile della “Mensa di Santa Chiara” il ricavato della raccolta effettuata tra i soci del club in occasione dell’incontro per gli auguri di Natale.

Con questa iniziativa il club si è proposto di contribuire alle necessità di una delle strutture di volontariato più efficienti del nostro territorio, da tempo dedita al sostegno delle persone in grave difficoltà economica e sociale, da poco ospitata presso i rinnovati spazi dell’ex seminario diocesano, attuando anche in questo caso un service in linea con i principi fondamentali del lionismo.