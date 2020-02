PROGRAMMA GARE, V DI RITORNO

Sabato, ore 15

Domenica, ore 11

Ore 13

Ore 15

RIETI - Si alza il sipario sulla quinta giornata di ritorno di Seconda categoria. La capolista Fiamignano Equicola sarà di scena in casa dei biancoazzurri del Monte San Giovanni, mentre impegni intensi per le inseguitrici: Poggio San Lorenzo ospiterà l’Atletico Cantalice, mentre al “Gudini” di Rieti si giocherà il big match tra Piazza Tevere e Selci. La quinta forza del campionato, il Velinia, cercherà i 3 punti nella sfida interna contro l’Atletico Torano, mentre Santa Susanna affronterà in trasferta i gialloblù del Torri in Sabina. Sfida tra neopromosse a Corvaro, dove lo Sporting ospiterà il Posta, mentre il fanalino di coda Casperia farà visita alla capitolina Moricone. Infine, Centro Italia Micioccoli andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo tra le mura amiche del Cittareale.Sporting Corvaro-Posta (andata 2-3) (arbitro Polella di Roma 1)Moricone-Casperia (and. 1-1) (arbitro Russo di Albano Laziale)Torri in Sabina-Santa Susanna (and. 0-2) (arbitro Pellecchia di Ciampino)Piazza Tevere-Selci (and. 1-0) (arbitro Stefano Petrillo di Rieti)Cittareale-Centro Italia Micioccoli (and. 0-3) (arbitro Aloisi di Civitavecchia)Monte San Giovanni-Fiamignano Equicola (and. 1-3) (arbitro Bertoldi di Roma 2)Poggio San Lorenzo-Atletico Cantalice (and. 1-1) (arbitro Noto di Viterbo)Velinia-Atletico Torano (and. 0-2) (arbitro Khalil di Rieti)CLASSIFICAFiamignano Equicola 43Selci, Poggio San Lorenzo 39Piazza Tevere* 36Velinia 31Santa Susanna 29Sporting Corvaro, Torri in Sabina, Centro Italia Micioccoli 23Atletico Cantalice 22Moricone 20Monte San Giovanni, Atletico Torano 17Cittareale, Posta* 16Casperia 14* una gara in meno