Rieti, Santa Barbara: la giornata della Fiera e nel pomeriggio la proiezione del film "Santa Barbara"

RIETI - Appuntamenti oggi a Rieti per la festa patronale di Santa BArbara.

Tra viale Maraini e il Foro Boario, seconda giornata della fiera: .a tradizionale fiera di Santa Barbara si snoda tra viale Maraini, viale Liberato di Benedetto, piazzale Angelucci, via Viscosa fino a Camposaino, via Fratelli Cervi fino alla rotatoria.

Alle 11, la messa per i vigili del fuoco, in cattedrale, presieduta dal vescovo di Rieti Vito Piccinonna. Dalle 18, in cattedrale, la celebrazione eucaristica ancora con il vescovo di Rieti. Sempre oggi, presso la Rsa di Rieti, alle 15.30, la proiezione del film “Santa Barbara”, in un incontro intergenerazionale nonni-nipoti.