Roma, si simula la partita a tennis nello spazio: tutto pronto per la fiera della Space Economy

Lo spazio interplanetario arriva nella Capitale. Anche quest'anno, dal 5 al 7 dicembre negli spazi della Fiera di Roma, torna l'appuntamento con l'Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy (Nse) organizzato dalla

Fondazione Amaldi e dalla Fiera di Roma, in collaborazione con l'Agenzia spaziale Italiana (Asi), la Regione Lazio, la Camera di Commercio della Capitale, e con il patrocinio, tra gli altri, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Enea e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

New Space Economy European Expoforum, dal 5 al 7 dicembre alla Fiera di Roma

Spazio, l'italiano Walter Villadei pronto a partire per la Stazione Spaziale

Il prestigioso evento internazionale, giunto alla sua quinta edizione, vedrà come sempre protagonista anche l'Ingv con il suo ricco programma di iniziative volte a raccontare al grande pubblico e ai ragazzi delle scuole superiori le potenzialità dell'economia spaziale e del «nuovo Spazio». Novità di quest'anno sarà lo spettacolo «Upside Down» dell'artista Maria Sofia Palmieri, con un mashup di recitazione e danza che avrà come protagonista il telescopio di Galileo Galilei.

Nse 2023 è la fiera internazionale sul trasferimento tecnologico, incentrata sulla capacità della nuova economia spaziale di consentire nuovi mercati terrestri basati sull'innovazione spaziale guidata dall'imprenditorialità. Offre quindi una visione sul potenziale crescente del settore spaziale, mettendo in rete una molteplicità di soggetti, dai grandi attori industriali alle piccole e medie imprese, dal mondo universitario e della ricerca alle start-up, dalle agenzie spaziali alle istituzioni internazionali, fino agli investitori, agli esperti di diritto e di finanza e ai media.

Il programma delle tre giornate dell'evento prevede una conferenza scientifica con numerose tavole rotonde, un’esposizione fieristica, eventi tematici e momenti dedicati al networking e al business to business.

Verrà inoltre presentata, in anteprima mondiale, la prima Piattaforma Metaverso Lunar City, ideata da Next One Film Group di Alessandra Bonavina, con il supporto dell'Unione europea - NextGenerationEU e realizzata in partnership con Vection Technologies, Thales Alenia Space e Altec. La Piattaforma Metaverso Lunar City consentirà di “visitare” con visori di realtà virtuale, un’anticipazione fedele di alcune aree di un futuristico Spazioporto Lunar City: dal grande ingresso passeggeri spaziali al modulo Columbus, sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e costruito da Thales Alenia Space, fino all’arrivo nel Gate delle partenze con vista tra Luna e Terra. Quello che potrebbe apparire solo come un sofisticato streaming immersivo EduEntertainment in realtà è una piattaforma Metaverso che non nasconde obiettivi di utilizzo della realtà virtuale per la simulazione di viaggi per tour operator e “viaggiatori” spaziali ma soprattutto formazione per l’addestramento di astronauti, ingegneri e test di sviluppo esperimenti per enti di ricerca e università. Lo stand Lunarcity sarà visitabile il 5 e 6 dicembre in orario 12-18 e il 7 dicembre in orario 10-13.



Nell’area Experience dedicata alle scuole sarà inoltre possibile vedere i docufilm Expedition e Lunar City della regista Alessandra Bonavina ad orari prestabiliti e potrà anche essere disputata una partita di padel e tennis nello Spazio con la VR Splasch, il prototipo di un videogioco coprodotto da Thales Alenia Space Italia e Next One Film Group (il 5 e 6 dicembre in orario 10-18).

Si potrà persino scegliere di giocare sulla Stazione Spaziale Internazionale, sulla Luna e su Marte, ma la vera sfida sarà gestire le differenti gravità che rendono il gioco davvero avvincente.

La Cerimonia di apertura si terrà martedì 5 dicembre, dalle ore 9,30, con i saluti delle istituzioni e la presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.