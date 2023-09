Terni- Grande successo per il Terni Comics, che ha portato due giorni di fiera in puro stile cross-mediale, presso e in collaborazione con il Circolo Lavoratori Terni.

Circa 7000 le presenze registrate, con molte trasferte da altre regioni, soprattutto da Lazio, Campania e Calabria.

Organizzata da Nel Grimorio e Geek Out, due associazioni di giovani ternani, e con il contributo fondamentale di Dottor Commodore nei panni di direttore artistico, il Terni Comics è stato costruito come un grande contenitore in cui racchiudere tutte le declinazioni della cultura nerd.

Una valanga di ospiti di richiamo nazionale: Maurizio Merluzzo, youtuber e doppiatore tra i più amati dagli italiani, Moonryde e Pow3r, streamer dai numeri da capogiro su Twitch e e-sporters della Fnatic, e Grax, youtuber ternano che si è speso in diversi eventi sul palco e centrale e in biblioteca per amore della sua città. Hanno partrcipato artisti del calibro di Claudio Castellini, Claudia Ianniciello, Michele Rubini, Fabio Ramacci, Luca Bonessi, Cristina Fabris, Andrea De Luca e tanti altri. Innumerevoli i content creator amati e seguiti dagli universi del gioco da tavolo, del gioco di ruolo e del cosplay.

Il territorio umbro ha creduto nel progetto, a partire dalle associazioni ludico culturali locali che hanno risposto alla chiamata, diventando la colonna portante della fiera.

La fiera è partita dal suo fulcro, il fumetto, per estendersi anche ai lavori di artigianato medievali, ai videogames e tanto altro.

Nove le aree tematiche e tantissime le attività: a partire dall'area Stage e dall'area Conferenze, dove si sono tenuti talk, panel ed eventi, proseguendo con l'area Boardgames, dove il pubblico ha potuto partecipare a sessioni di gioco da tavolo e di ruolo create per l'occasione; gremite anche l'area Videogames, con decine di console e cabinati arcade in free play per l'intera durata delle due giornate, e l'area Vendor e Foodtruck, popolate dalle attività commerciali che hanno creduto nel progetto e hanno portato la loro professionalità in fiera.

Afflusso costante di pubblico anche in Artist Alley dove gli illustratori e i disegnatori di soggetti e personaggi dell'universo nerd hanno esposto le loro opere e regalato sketch personalizzati ai loro fan. Inoltre, nel palco interno all'area, si sono svolti panel di approfondimento sulle loro carriere e su tematiche socialmente rilevanti declinate nel mondo del fumetto con Claudio Castellini e una sessione di disegno dal vivo, Claudia Ianniciello, che ha parlato del collettivo Moleste per la parità di genere all'interno del mondo della nona arte e Francesco Biagini che ha regalato uno showcase e un approfondimento sulle radici psicologiche dei suoi disegni.

Ultima ma non ultima, l'area Fantasyeval ha combinato la storia e la magia, con dimostrazioni di volo di falchi e gufi reali, artigianato a tema, grandi del trucco scenico come Roberto Mestroni e combattimenti di scherma dal passato con esaltanti duelli medievali!

Entrambe le giornate si sono concluse con emozionanti duelli di spade laser nell'area palco inscenati dai rispettivi club si Star Wars di Terni e Perugia. Il pubblico ha partecipato attivamente a tutti gli eventi e alle attività del Terni Comics, godendo dell'atmosfera rilassante del parco del Circolo Lavoratori Terni.

"Siamo estremamente soddisfatti del risultato della manifestazione. Abbiamo creduto nel progetto e la risposta del pubblico è stata veramente entusiasmante - ha detto Lorenzo Maria Felicini, presidente dell'associazione Nel Grimorio ASD. "Vorrei ringraziare tutto lo staff che ha contribuito alla gestione della manifestazione in modo impeccabile e vorrei fare un ringraziamento speciale al Circolo Lavoratori Terni che ci ha accompagnati e sostenuti nella realizzazione di questa prima edizione che getta le basi per un futuro solido del "marchio comics" nella città di Terni".